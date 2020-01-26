رئيس حكومة كردستان يبحث مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مع وزير الدفاع نجاح الشمري الاوضاع الامنية .



وقال بيان لحكومة اقليم كردستان , ان بارزاني استقبل في اربيل وزير الدفاع نجاح الشمري و جرى في اللقاء، بحث آخر المستجدات في العراق، وتم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لاسيما في المناطق المناطق المتنازع عليها ".



وأشار رئيس حكومة اقليم كردستان , الى أن إرهابيي داعش باتوا يشكلون خطراً جدياً على سكان هذه المناطق، وقال: "لا بد من زيادة التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لردع تهديدات داعش في تلك المناطق بصورة مشتركة".



من جانبه أثنى وزير الدفاع على قوات البيشمركة ودورها البطولي في هزيمة داعش كجزء من منظومة الدفاع العراقية، كما أبدى استعداد وزارته لتعزيز التنسيق المشترك في مجال محاربة الإرهاب".

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