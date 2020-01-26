بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 26 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
نشطاء عراقيون: ما فعله الصدر خزي وخيانة للثوار ويخدم الدعاية الإيرانية لتصفية الحراك الشعبي الأمن يهاجم المعتصمين في بغداد والجنوب.. أعنف اعتداء على المتظاهرين بالعراق وشهداء بالرصاص الحي متظاهرو العراق لمقتدى الصدر بعد تنفيذه أوامر خامنئي: الخزي والعار سيلاحقك طول عمرك استشهاد ثلاثة متظاهرين في العراق.. الميليشيات الحكومية تحاول فض الاعتصامات في بغداد بالقوة السفارة العراقية في أنقرة: لا إصابات بين العراقيين جراء الزلزال في تركيا بومبيو: ظريف "يثرثر فقط" والنظام الإيراني في أسوأ أحواله انسحاب أنصار التيار الصدري من ساحة اعتصام الديوانية استطلاع يظهر ارتفاع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اياد علاوي يؤكد ان مشروع الاصلاح قرار شعب منتفض سلمياً لا قرار أشخاص المنبر العراقي يدين استمرار الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 كانون الثاني 2020 11:27 ص

رئيس حكومة كردستان يبحث مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية

مسرور بارزاني

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مع وزير الدفاع  نجاح الشمري  الاوضاع الامنية .

وقال بيان لحكومة اقليم كردستان , ان بارزاني استقبل في اربيل وزير الدفاع  نجاح الشمري و جرى في اللقاء، بحث آخر المستجدات في العراق، وتم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة  لاسيما في المناطق المناطق المتنازع عليها ".

وأشار رئيس حكومة اقليم كردستان , الى أن إرهابيي داعش باتوا يشكلون خطراً جدياً على سكان هذه المناطق، وقال: "لا بد من زيادة التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة  لردع تهديدات داعش في تلك المناطق بصورة مشتركة".

من جانبه أثنى وزير الدفاع  على قوات البيشمركة  ودورها البطولي في هزيمة داعش كجزء من منظومة الدفاع العراقية، كما أبدى استعداد وزارته لتعزيز التنسيق المشترك في مجال محاربة الإرهاب".

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
لؤي الياسري مجافظ النجف

محافظ النجف: ليس بنية الحكومة المحلية فض التظاهرات في ساحة الاعتصام بالقوة 26 كانون الثاني 2020 11:30 ص

ندى-شاكر-696x435-660x330

ائتلاف النصــر: البرلمان سيقلص عطلته التشريعية لاقرار قانون الموازنة 26 كانون الثاني 2020 11:25 ص

الخارجية

العراق والسعودية يناقشان تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وأهمية تطويرها وتنميتها في المجالات كافة 26 كانون الثاني 2020 11:08 ص

زلزال

السفارة العراقية في أنقرة: لا إصابات بين العراقيين جراء الزلزال في تركيا 25 كانون الثاني 2020 06:35 م

مقتدى الصدر

انسحاب أنصار التيار الصدري من ساحة اعتصام الديوانية 25 كانون الثاني 2020 05:41 م

إياد علاوي

اياد علاوي يؤكد ان مشروع الاصلاح قرار شعب منتفض سلمياً لا قرار أشخاص 25 كانون الثاني 2020 04:14 م

المنبر العراقي

المنبر العراقي يدين استمرار الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين 25 كانون الثاني 2020 04:12 م

التغيير

التغيير : موضوع الكتلة الاكبر ما زال "ضبابيا" 25 كانون الثاني 2020 03:49 م

التعليقات