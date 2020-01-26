ائتلاف النصــر: البرلمان سيقلص عطلته التشريعية لاقرار قانون الموازنة

اكدت كتلة ائتلاف /النصـر/ :" ان هناك توجـها داخل مجلس النواب لتقليص العطلة التشريعية لاقرار القوانين المهمة ، ومنها قانون الموازنة الذي ننتظر ارساله من الحكومة ، ويعد من اهم القوانين المعطلة حاليا ".
وقالت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر جودت انه : " في حال ارسال قانون الموازنة العامة من الحكومة ، ستصل اولا الى رئاسة البرلمان ثم تحال الى اللجنة المالية النيابية لتأخذ مسارها التشريعي والقانوني ".
واضافت :" ان اقرار الموازنة يحتاج الى اكثر من شهرين للتصويت عليها ، وهذا لايتقاطع مع العطلة التشريعية للبرلمان " .
و اوضحت جودت :" ان الحراك السياسي لتشكيل الحكومة المؤقتة مايزال مستمرا ، وسيصار الى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف وكابينته الجديدة " ، مشيرة الى ان " حل عقدة ترشيح رئيس الوزراء ينحصـر بين رئيس الجمهورية وقادة الكتل السياسية ".
وقالت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر جودت انه : " في حال ارسال قانون الموازنة العامة من الحكومة ، ستصل اولا الى رئاسة البرلمان ثم تحال الى اللجنة المالية النيابية لتأخذ مسارها التشريعي والقانوني ".
واضافت :" ان اقرار الموازنة يحتاج الى اكثر من شهرين للتصويت عليها ، وهذا لايتقاطع مع العطلة التشريعية للبرلمان " .
و اوضحت جودت :" ان الحراك السياسي لتشكيل الحكومة المؤقتة مايزال مستمرا ، وسيصار الى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف وكابينته الجديدة " ، مشيرة الى ان " حل عقدة ترشيح رئيس الوزراء ينحصـر بين رئيس الجمهورية وقادة الكتل السياسية ".