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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 كانون الثاني 2020 11:25 ص

ائتلاف النصــر: البرلمان سيقلص عطلته التشريعية لاقرار قانون الموازنة

ندى-شاكر-696x435-660x330
اكدت كتلة  ائتلاف /النصـر/  :" ان  هناك توجـها داخل مجلس النواب ‏لتقليص العطلة التشريعية لاقرار القوانين المهمة ، ومنها قانون الموازنة  الذي ننتظر ‏ارساله من الحكومة  ، ويعد من اهم القوانين المعطلة حاليا  ".‏

وقالت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر جودت  انه : "  في حال ارسال قانون الموازنة العامة من الحكومة  ، ستصل ‏اولا الى رئاسة البرلمان ثم تحال الى اللجنة المالية النيابية لتأخذ مسارها التشريعي ‏والقانوني ".‏

واضافت :" ان  اقرار الموازنة يحتاج الى اكثر من شهرين للتصويت عليها ، وهذا ‏لايتقاطع مع العطلة التشريعية للبرلمان " .‏

و اوضحت  جودت :" ان الحراك السياسي  لتشكيل الحكومة المؤقتة ‏مايزال مستمرا ، وسيصار الى عقد جلسة استثنائية  للتصويت على منح الثقة لرئيس ‏الوزراء المكلف وكابينته الجديدة  " ، مشيرة الى ان " حل عقدة ترشيح  رئيس ‏الوزراء ينحصـر  بين رئيس الجمهورية وقادة الكتل السياسية ".
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