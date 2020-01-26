ائتلاف النصــر: البرلمان سيقلص عطلته التشريعية لاقرار قانون الموازنة

اكدت كتلة ائتلاف /النصـر/ :" ان هناك توجـها داخل مجلس النواب ‏لتقليص العطلة التشريعية لاقرار القوانين المهمة ، ومنها قانون الموازنة الذي ننتظر ‏ارساله من الحكومة ، ويعد من اهم القوانين المعطلة حاليا ".‏



وقالت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر جودت انه : " في حال ارسال قانون الموازنة العامة من الحكومة ، ستصل ‏اولا الى رئاسة البرلمان ثم تحال الى اللجنة المالية النيابية لتأخذ مسارها التشريعي ‏والقانوني ".‏



واضافت :" ان اقرار الموازنة يحتاج الى اكثر من شهرين للتصويت عليها ، وهذا ‏لايتقاطع مع العطلة التشريعية للبرلمان " .‏



و اوضحت جودت :" ان الحراك السياسي لتشكيل الحكومة المؤقتة ‏مايزال مستمرا ، وسيصار الى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لرئيس ‏الوزراء المكلف وكابينته الجديدة " ، مشيرة الى ان " حل عقدة ترشيح رئيس ‏الوزراء ينحصـر بين رئيس الجمهورية وقادة الكتل السياسية ".