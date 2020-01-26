العبادي :الشعب الذي أعطى شبابه قربانا لوطنه وحريته ومبادئه لن يتراجع عن الإصلاح مهما كلف الأمر

اكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ,ان الشعب الذي اعطى شبابه قربانا لوطنه وحريته ومبادئه ، لن يتراجع عن الاصلاح مهما كلف الامر.



وقال العبادي في تغريدة على " تويتر " , الشعب الذي اعطى شبابه قربانا لوطنه وحريته ومبادئه ، لن يتراجع عن الاصلاح مهما كلف الامر ..



واضاف: هؤلاء الذين وهبوا ارواحهم للحياة لن يموتوا.. وهذا الوطن الذي علم الانسانية الحضارة، ولقّن الغزاة دروسا في الوطنية والسيادة سيكون النصر حليفه، ولن يفلح القمع ولا الظلم حيث اتى ..



وختم تغريدته بالقول : فعجَّــت بقلبــي دمــاءُ الشـباب وضجَّــت بصـدري ريـاحٌ أخَـر لا_لبيع_الوطن