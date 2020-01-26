الأمن يهاجم المعتصمين في بغداد والجنوب.. أعنف اعتداء على المتظاهرين بالعراق وشهداء بالرصاص الحي

بعد انسحاب أنصار مقتدى الصدر من بغداد، داهمت قوات الأمن مقر الاحتجاج الرئيسي في العاصمة بغداد، وحاولت تفريق المحتجين في مدن جنوبية، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص، ما أدى لاستشهاد 6 متظاهرين وإصابة العشرات.

وبدأ أنصار الصدر في مغادرة مخيمات الاعتصام خلال الليل بعد إعلان الصدر.

ووقعت الاشتباكات بعد أن شرعت السلطات في إزالة حواجز خرسانية قرب ساحة التحرير، حيث يعتصم المحتجون المناهضون للحكومة منذ شهور، وعلى جسر رئيسي واحد على الأقل على نهر دجلة في بغداد.

وفي مدينة البصرة بجنوب البلاد، قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن داهمت مقر الاعتصام الرئيسي المناهض للحكومة خلال الليل وانتشرت بكثافة لمنع المحتجين من الاحتشاد هناك مجددا. وأضافت المصادر أن الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 16 متظاهرا في البصرة.

وذكرت مصادر أمنية وطبية، أن شخصا واحدا قُتل وأصيب ما لا يقل عن 30 شخصا في الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين قرب ساحة التحرير في بغداد.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن ثلاثة آخرين قتلوا وأصيب 14 في مدينة الناصرية بجنوب البلاد بعدما سيطرت قوات الأمن على جسر كان يحتله المتظاهرون منذ أيام.

وتستخدم قوات الأمن المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد المحتجين، وغالبيتهم سلميون، منذ اندلاع الاحتجاجات في بغداد في أول أكتوبر.

ووفقا لإحصاء "رويترز"، بناء على إفادات من الشرطة والمصادر الطبية، استشهد ما يزيد على 600 شخص في أحداث العنف.

وذكر نشطاء، أن القوات الأمنية شنت حملة لإحراق خيام الاعتصامات عند ساحة التحرير في بغداد، موضحين أن ألسنة النيران وسحب الدخان الأسود الكثيف غطت مكان التظاهر الرابط بين ساحتي الخلاني والتحرير، وسط صيحات المتظاهرين "بالروح بالدم نفديك يا عراق"، وانتشار كثيف للقوات العراقية التي طاردت المتظاهرين.

وتواصلت المصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الوثبة، حيث استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لملاحقة المتظاهرين، الذين استخدموا الحجارة في وجه القوات الأمنية، كما تعرض مبنى فرع مصرف الرافدين في ساحة التحرير للاحتراق.