بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 25 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
متظاهرو العراق لمقتدى الصدر بعد تنفيذه أوامر خامنئي: الخزي والعار سيلاحقك طول عمرك استشهاد ثلاثة متظاهرين في العراق.. الميليشيات الحكومية تحاول فض الاعتصامات في بغداد بالقوة السفارة العراقية في أنقرة: لا إصابات بين العراقيين جراء الزلزال في تركيا بومبيو: ظريف "يثرثر فقط" والنظام الإيراني في أسوأ أحواله انسحاب أنصار التيار الصدري من ساحة اعتصام الديوانية استطلاع يظهر ارتفاع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اياد علاوي يؤكد ان مشروع الاصلاح قرار شعب منتفض سلمياً لا قرار أشخاص المنبر العراقي يدين استمرار الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين صفاء هادي مطلوب في الدوري الروسي 700 شاحنة محملة بالبضائع دخلت العراق من معبر طريبيل الحدودي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 25 كانون الثاني 2020 05:52 م

بومبيو: ظريف "يثرثر فقط" والنظام الإيراني في أسوأ أحواله

مايك بومبيو

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مقابلة إذاعية أن النظام الإيراني في أسوأ أحواله، مؤكداً أن سياسة الضغط القصوى التي تعتمدها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجاه إيران ناجحة، وأنها أعادت تأسيس ردع صارم بوجه طهران.

كما رأى أن "تلك السياسة رفعت تكلفة استخدام إيران وكلاءها وأذرعها في المنطقة".

أما تعليقاً على ما قاله نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، حول التفلت من قيود تخصيب اليورانيوم التي نص عليها الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحب منه ترامب عام 2018، فقال بومبيو إن ظريف "يثرثر فقط في هذا الشأن"، معتبراً أن النظام الإيراني في أسوأ أحواله التي مر بها عبر التاريخ.

وكان الوزير الأميركي أكد في وقت سابق مواصلة حملة الضغط الأقصى على إيران، حتى تغير سلوكها، منوهاً بفرض عقوبات على شركات صينية وشركات تعمل في هونغ كونغ لتعاملها مع النظام الإيراني.

كما توعد الشركات والدول التي تتعامل مع طهران بمزيد من العقوبات الأميركية. وقال عبر حسابه في تويتر "سيستمر الضغط الأقصى على النظام الإيراني حتى يتغير سلوكه. لقد فرضنا عقوبات على الصين وهونغ كونغ وكيانات تعمل في قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران". وتابع مخاطباً الدول والشركات "إذا قمتم بتسهيل أنشطة هذا النظام، فسوف تتم معاقبتكم".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ترامب

استطلاع يظهر ارتفاع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 25 كانون الثاني 2020 05:25 م

824153a4-8aae-410c-b3ad-719e102330d3

الجيش اليمني يدمر مواقع وتحصينات لميليشيا الحوثي الإيرانية في صعدة 25 كانون الثاني 2020 11:57 ص

زلزال تركيا

19 قتيلا و922 جريحا حصيلة زلزال تركيا 25 كانون الثاني 2020 11:27 ص

494581

إحباط محاولة لتسلل ميليشيات الحوثي الإيرانية بالحديدة 25 كانون الثاني 2020 11:06 ص

نفط إيران

عقوبات أمريكية تطال شركات نفط في هونج كونج ساعدت إيران 24 كانون الثاني 2020 11:11 ص

زلزال

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جنوب ايران 23 كانون الثاني 2020 11:57 ص

إيران ترعى داعش

البنتاغون: الميليشيات المدعومة إيرانيا أكثر خطرا من داعش الإرهابي 23 كانون الثاني 2020 04:23 ص

الشهلائي

الشهلائي أخطر مسؤول إيراني في اليمن ينجو من مصير سليماني 21 كانون الثاني 2020 01:03 م

التعليقات