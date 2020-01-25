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السبت, 25 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 25 كانون الثاني 2020 05:25 م

استطلاع يظهر ارتفاع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب

أظهر استطلاع للرأي اجرته قناة "إيه بي سي نيوز" ونشرته صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم السبت، ارتفاع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفضل تأييد الأمريكيين لسياسته الاقتصادية.

وبين الاستطلاع أن 44% من المشاركين عبروا عن تأييدهم للرئيس ترامب بينما قال 56% إنهم يستحسنون سياسته الاقتصادية.

وبلغ التأييد الشعبي للرئيس ترامب في العام الماضي 38%حسبما أظهر الاستطلاع الذي أجرته قناة "إيه بي سي نيوز" تشرين الأول 2019.

وفي ما يخص نية الديمقراطيين من أعضاء البرلمان الأمريكي لحجب الثقة عن الرئيس ترامب وعزله من منصبه أظهر الاستطلاع الحديث أن 47% يرون أنه من الضروري أن يصوت مجلس الشيوخ لصالح عزل ترامب بينما قال 49 % إنهم لا يوافقون على ذلك.

وأجري الاستطلاع في جميع أراضي الولايات المتحدة في الفترة 20 – 23 كانون الثاني وشارك فيه 1004 أشخاص.

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