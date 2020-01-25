صفاء هادي مطلوب في الدوري الروسي



تلقى لاعب نادي الشرطة والمنتخب الوطني العراقي صفاء هادي ، عرضا من احد الاندية الروسية بفترة الانتقالات الشتوية.



وقال مصدر مقرب من اللاعب :" ان اللاعب صفاء هادي تخلف عن بعثة الشرطة في العودة الى العاصمة بغداد وبقي في العاصمة الاردنية عمان بعد انتهاء مهمة الفريق في بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال ، حيث طلب من الجهاز الفني اكمال تعاقده مع احد الاندية الروسية ".



ولم يذكر المصدر اسم النادي ، لكنه اكد :" ان مدير اعمال صفاء هادي بصدد اكمال الصفقة لانتقال اللاعب بفترة الانتقالات الشتوية "، مبينا :" ان ادارة نادي الشرطة لم تعارض احتراف اللاعب وستمنحه البطاقة الدولية حال الانتهاء من الاتفاق بشكل رسمي ".