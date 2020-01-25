700 شاحنة محملة بالبضائع دخلت العراق من معبر طريبيل الحدودي



اعلن قائمقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، ان عدد الشاحنات المحملة بالبضائع التي دخلت الى العراق من الاردن عبر منفذ طريبيل بلغ نحو 700 شاحنة.



وقال الدليمي في تصريح صحفي :" ان عدد الشاحنات المحملة بالضائع التي دخلت الى العراق من الاردن عبر منفذ طريبيل الحدودي ، بلغ نحو 700 شاحنة خلال الفترة الحالية ، ضمن جهود اعادة نشاط التبادل التجاري بين البلدين الذي توقف لمدة طويلة نتيجة سيطرة عصابات داعش على مساحات واسعة من مناطق المحافظة ".

واضاف :" ان منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن ، شهد حركة تجارية غير مسبوقة تمثلت بدخول مختلف البضائع ورغبة التجار في كلا البلدين بنقل بضائعهم عبر المنفذ المذكور ".