التغيير : موضوع الكتلة الاكبر ما زال "ضبابيا"



اكدت كتلة "التغيير" البرلمانية :" ان مشهد الكتلة الاكبر مــازال ضبابياً، وان المـوضـوع لـم يحسم داخل البرلمان لغاية الآن ".



وقـال النائب عـن الكتلة يـوسـف محمد في تصريح صحفي :" ان تسمية رئيس الـوزراء عادل عبد المهدي تمت بتوافق سياسي وليس عبر مرشح الكتلة الأكبر".



واقترح النائب ، لحسم ملف منصب رئيس الحكومة المقبلة، قــيــام رئــيــس الـجـمـهـوريـة بـاسـتـشـارات نــيــابــيــة لاسـتـفـهـام الـكـتـل الـسـيـاسـيـة عن مـرشـحـهـا لـرئـاسـة الــوزراء مشفوعاً بتواقيع اعضاء مجلس النواب لحسم الملف باسرع وقت".