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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 25 كانون الثاني 2020 03:49 م

التغيير : موضوع الكتلة الاكبر ما زال "ضبابيا"

التغيير


اكدت كتلة "التغيير" البرلمانية   :" ان مشهد الكتلة الاكبر مــازال ضبابياً، وان المـوضـوع لـم يحسم داخل البرلمان لغاية الآن ".

وقـال النائب عـن الكتلة يـوسـف محمد في تصريح صحفي :" ان  تسمية رئيس الـوزراء عادل عبد المهدي تمت بتوافق سياسي وليس عبر مرشح الكتلة الأكبر".

 واقترح النائب ، لحسم ملف منصب رئيس الحكومة المقبلة، قــيــام رئــيــس الـجـمـهـوريـة بـاسـتـشـارات نــيــابــيــة لاسـتـفـهـام الـكـتـل الـسـيـاسـيـة عن مـرشـحـهـا لـرئـاسـة الــوزراء مشفوعاً بتواقيع اعضاء مجلس النواب لحسم  الملف باسرع وقت".

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