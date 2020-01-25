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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 25 كانون الثاني 2020 03:47 م

الخالدي : العمل بالاتفاقية الصينية " الان" .. غير قانوني

رئيس كتلة "بيارق الخير"، النائب محمد الخالدي


طالب رئيس كتلة "بيارق الخير"  النيابية محمد الخالدي ، الحكومة بارسال جميع تفاصيل الاتفاقية الصينية ـ العراقية من اجل دراستها.

وقال الخالدي في تصريح صحفي :" ان جميع الاتفاقيات التجارية تحدد ادق التفاصيل ، بضمنها المشاريع والمبالغ ومدة التنفيذ والمبالغ الاجمالية وتعلن امام الشعب ، وهذا ما لم يتم فعله ".

واضاف :" ان  عمل الحكومة والمباشرة بالاتفاقية الصينية غير قانوني ، وعليها ارسال جميع التفاصيل الى البرلمان  من اجل دراستها والتصويت عليها ".

وأوضح الخالدي :"  ان الحكومة الحالية هي لتصريف الاعمال ولا يمكنها المصادقة  على المشاريع او صرف مبالغ خارج الموازنة ، غير الموجودة اصلا ".

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