الخالدي : العمل بالاتفاقية الصينية " الان" .. غير قانوني



طالب رئيس كتلة "بيارق الخير" النيابية محمد الخالدي ، الحكومة بارسال جميع تفاصيل الاتفاقية الصينية ـ العراقية من اجل دراستها.



وقال الخالدي في تصريح صحفي :" ان جميع الاتفاقيات التجارية تحدد ادق التفاصيل ، بضمنها المشاريع والمبالغ ومدة التنفيذ والمبالغ الاجمالية وتعلن امام الشعب ، وهذا ما لم يتم فعله ".



واضاف :" ان عمل الحكومة والمباشرة بالاتفاقية الصينية غير قانوني ، وعليها ارسال جميع التفاصيل الى البرلمان من اجل دراستها والتصويت عليها ".



وأوضح الخالدي :" ان الحكومة الحالية هي لتصريف الاعمال ولا يمكنها المصادقة على المشاريع او صرف مبالغ خارج الموازنة ، غير الموجودة اصلا ".