مسؤول أمريكي: لا نرى تصاعدا في أنشطة داعش الإرهابي بسوريا والعراق

قال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة، لا تشهد تصاعدا في أنشطة تنظيم داعش في سوريا والعراق، بعد أسابيع من ضربة بطائرة أمريكية مسيرة، قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

وتابع جيفري للصحفيين، إن عمليات التحالف بقيادة الولايات المتحدة توقفت في العراق.

وأشار إلى أن الاهتمام ينصب حاليا على حماية القوات، وإن محادثات تجرى مع حكومة بغداد بشأن سبل المضي قدما، بعد أن صوت البرلمان العراقي بالموافقة على خروج القوات الأجنبية من البلاد.

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