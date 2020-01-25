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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 25 كانون الثاني 2020 02:48 م

رئيس الجمهورية يلتقي بابا الفاتيكان.. ويؤكد أهمية تعزيز الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة

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التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، في الفاتيكان، قداسة البابا فرنسيس.

واكد بيان رئاسي اليوم انه جرى استقبال رسمي لسيادته، من قبل قداسة البابا و عدد من الكاردينالات والأساقفة في مقر الفاتيكان.

 واشار  رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، الى  أن التآخي والتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين والأطياف الاخرى هو الطريق الوحيد للقضاء على التطرف بكل أشكاله وأنواعه، مبيناً أن جرائم الإرهاب التي طالت كل المكونات العراقية لا تمتّ إلى تعاليم الدين الإسلامي السمحاء بصلة.

وأوضح  أن حل الأزمات التي تعاني منها المنطقة يأتي عبر الحوار والتفاهم، مشيراً الى أهمية تعزيز الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مشيداً بالمواقف الصادقة للبابا في الحث على الوحدة والالتئام بين العراقيين جميعاً، وحرص ودعوات قداسته من أجل ترسيخ الامن والسلم، والعيش المشترك بين اتباع الديانات السماوية والحيلولة دون المزيد من التصعيد إقليمياً ودولياً.

بدوره، أكد البابا فرنسيس ضرورة المضي بدعم استقرار العراق، مبيناً أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم وتعزيز التعايش السلمي لترسيخ المحبة والسلام والاعتدال.

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