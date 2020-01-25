إعتقال 299 شخصا في السليمانية خلال العام الماضي بتهمة التجارة وتعاطي المخدرات بينهم 32 أمراة





أعلنت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لآسايش محافظة السليمانية،عن إلقاء القبض على 299 شخصا خلال عام 2019 بتهمة التجارة وتعاطي المخدرات، محذرة من ازدياد اعداد المتعاطين للمخدرات عاما بعد اخر.



وقال جلال بك مدير مديرية مكافحة المخدرات في تصريحات صحافية إنه تم إعتقال 299 شخصا بتهمة التجارة وتعاطي المخدرات في السليمانية خلال عام 2019، لافتا الى أنه من بينهم 32 امرأة.



وأضاف خلال السنوات الماضية اعتقل 436 شخصا بتهمة التجارة وتعاطي المخدرات في المدينة وتم الافراج عنهم بعد استكمال محكوميتهم إلا أنهم عادوا للتجارة وتعاطي المخدرات للمرة الثانية والثالثة، مؤكدا أن معالجة ظاهرة التجارة وتعاطي المخدرات لن تتم من خلال حبس المتهمين خلف القضبان وانما من خلال اقامة الورش والندوات والمؤتمرات التوعوية لانقاذ المجتمع والمواطنين من هذه الظاهرة التي تفتك بهم.