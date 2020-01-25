خبير قانوني : اعتقال المتظاهرين بتهمة الارهاب..امر خطير لايبرر انهاء التظاهرات والاعتصامات





اكد الخبير القانوني علي التميمي ان الجهات الأمنية ملزمة بتوفير الحماية لجميع أماكن التظاهرات مشددا على ان الاعتقال وفق المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب تهمة خطره لايمكن ان تكون سببا لتصفية المتظاهرين .



وقال انه لايجوز إلقاء القبض على الأشخاص أو توقيفهم الا بامرصادر من قاض أو محكمة متخصصه وفق المادة ٩٢ من قانون الأصول الجزائية وما بعدها.



واضاف انه في حالة إلقاء القبض على الأشخاص دون امر من سلطة قضائية فإن قانون العقوبات يعاقب بالسجن ١٠ سنوات وهي جناية على ذلك وفق المادة ٣٢٢ منه.



واشار التميمي الى ان الدستور منع ذلك في المادة ١٩ منه فمنع إلقاء القبض دون امر ومنع الحجز وكذلك منع ذلك الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي مبينا ان هذا النوع من الاعتقال يسمى الاعتقال الإداري وهو الذي لا يصدر من القضاء وهو محرم في المواثيق الدولية وكل دساتير العالم .