سيول مائية "ضعيفة" تتدفق من الحدود الايرانية صوب محافظة ديالى



اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، عن بدء تدفق سيول مائية من الحدود العراقية- الايرانية صوب مدن المحافظة الشرقية .



وقال مازن اكرم مدير ناحية قزانية (110كم شرق بعقوبة) في تصريح صحفي :" ان سيولا مائية بدأت بالتدفق من الحدود العراقية- الايرانية صوب الوديان الحدودية في اطراف ناحية قزانية ، لكنها بمعدلات ضعيفة جدا ، لاتشكل اي خطر "، مبينا :" ان معدلات الامطار التي هطلت ليست قوية لتشكل سيولا جارفة ".



واضاف :" ان وجود وديان كبيرة وقدرات تخزين هائلة ، وفر حماية للقرى والمدن الحدودية من خطورة السيول ، التي كانت في بعض المواسم حرجة وخطيرة جدا ، لكن الوضع الان تحت السيطرة ".



وعانت المدن والمناطق الحدودية شرقي ديالى، من موجات سيول جارفة في المواسم السابقة تسببت في اضرار مادية للاهالي خاصة سكان القرى.