مبادرة انسانية من منتسبين بشرطة البصرة لعامل بنغالي



تبرع ضباط ومنتسبون في احد مراكز الشرطة في البصرة، لعامل بنغالي كان محتجزاً لمدة 10 اشهر لمخالفته قانون الاقامة وعجزه عن دفع الغرامة المترتبة عليه.



وقالت مديرية الشرطة في بيان :" ان المقدم محمد السريح ضابط مركز شرطة الجهاد و عددا من منتسبي المركز ، تبرعوا لعامل بنغالي كان محتجزاً في المركز لمدة 10 اشهر لمخالفته قانون الاقامة وعجزه عن دفع الغرامة المترتبة عليه ، حيث دفعوا الغرامة المفروضة عليه وتكفلوا بنفقات عودته الى وطنه تعاطفاً معه ومع عائلته التي تنتظر عودته".



وبينت :" ان هذا التصرف ليس غريباً على ابناء البصرة ، التي طالما اشتهر اهلها بالطيبة واكرام الغرباء ومساعدة المحتاجين الذين تقطعت بهم السبل ، وما فعله رجال مركز شرطة الجهاد هو امتداد لذلك في صورة ناصعة الطيبة والشهامة والكرم والغيرة العراقية الجنوبية البصرية ".