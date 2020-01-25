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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 25 كانون الثاني 2020 01:01 م

مبادرة انسانية من منتسبين بشرطة البصرة لعامل بنغالي

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تبرع ضباط ومنتسبون في احد مراكز الشرطة في البصرة،  لعامل بنغالي كان محتجزاً لمدة 10 اشهر لمخالفته  قانون الاقامة وعجزه عن دفع الغرامة المترتبة عليه.

وقالت مديرية  الشرطة في بيان :" ان المقدم محمد السريح ضابط مركز شرطة الجهاد و عددا من منتسبي المركز ، تبرعوا  لعامل بنغالي كان محتجزاً في المركز لمدة 10 اشهر لمخالفته قانون الاقامة وعجزه عن دفع الغرامة المترتبة عليه ، حيث دفعوا الغرامة المفروضة عليه وتكفلوا بنفقات عودته الى وطنه تعاطفاً معه ومع عائلته التي تنتظر عودته".

وبينت :" ان هذا التصرف ليس غريباً على ابناء البصرة ، التي طالما اشتهر اهلها بالطيبة واكرام الغرباء ومساعدة المحتاجين الذين تقطعت بهم السبل ، وما فعله رجال مركز شرطة الجهاد هو امتداد لذلك في صورة ناصعة الطيبة والشهامة والكرم والغيرة العراقية الجنوبية البصرية ".

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