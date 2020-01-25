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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 25 كانون الثاني 2020 12:35 م

في النجف : وفرة بانتاج الرز .. و200 الف دونم مزروعة بالحنطة

الحنطة


اعلن النائب عن محافظة النجف فاضل الفتلاوي:"  ان النجف شهدت زراعة 200 الف دونم بمحصول الحنطة ، بعد انتهاء موسم حصاد الشلب ( الرز) "، داعيا الى  انشاء سايلوات جديدة بالقرب من الاراضي الزراعية.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" هناك صعوبة في نقل الشلب الى السايلوات نتيجة وفرة المنتوج خلال الموسم الحالي ، الذي وصل الى نهايته. وهناك طلب قدم الى وزير التجارة لانشاء سايلو في المشخاب المشهورة بزراعة الرز ،  يتسع الى 35 الف طن ".

واضاف :" ان  النجف زرعت اكثر من 200 الف دونم من الحنطة، كان نصيب قضاء المشخاب 60 الف دونم من المساحة المذكورة" .

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