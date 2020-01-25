في النجف : وفرة بانتاج الرز .. و200 الف دونم مزروعة بالحنطة



اعلن النائب عن محافظة النجف فاضل الفتلاوي:" ان النجف شهدت زراعة 200 الف دونم بمحصول الحنطة ، بعد انتهاء موسم حصاد الشلب ( الرز) "، داعيا الى انشاء سايلوات جديدة بالقرب من الاراضي الزراعية.



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" هناك صعوبة في نقل الشلب الى السايلوات نتيجة وفرة المنتوج خلال الموسم الحالي ، الذي وصل الى نهايته. وهناك طلب قدم الى وزير التجارة لانشاء سايلو في المشخاب المشهورة بزراعة الرز ، يتسع الى 35 الف طن ".



واضاف :" ان النجف زرعت اكثر من 200 الف دونم من الحنطة، كان نصيب قضاء المشخاب 60 الف دونم من المساحة المذكورة" .