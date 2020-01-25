خبير اقتصادي : الاتفاقية الصينية ستخفض الميزانية التشغيلية اكثر من الاستثمارية



بين الخبير الاقتصادي صالح الهماش:" ان الاتفاقية الصينية ستخفض الميزانية التشغيلة اكثر من الاستثمارية".



وقال الهماش في تصريح صحفي :" ان الاتفاقية الصينية لم تدخل ضمن الميزانية الاستثمارية، حيث انها تتعامل بالنفط المصدر ، خاصة ان الصين تستورد 850 الف برميل ، تستقطع منها 100 الف برميل لتمويل مشاريع الاتفاقية المبرمة مابين البلدين".



واضاف :" ان بعض الوزارات لديها مشاريع، وخصصت لها ميزانية استثمارية لاتمام هذه المشاريع، وبالتالي فأن هذه الميزانية من الممكن ان تنخفض في حال تنفيذ المشاريع وفق الاتفاقية الصينية ".



واوضح الهماش :" ان الميزانية التشغيلة تشكل 75% من الموازنة، وفي حال اتمام المشاريع وفق الاتفاقية الصينية ، فان هناك ايرادات ستدخل للوزارات وتخفض ميزانيتها التشغيلية ".