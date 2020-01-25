لليوم العاشر.. 100 الف مواطن في ديالى محرومون من ماء الشرب



كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، عن معاناة 100 الف مدني من شحة مياه الشرب ، منذ 10 ايام متتالية.



وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق ، عدنان التميمي في تصريح صحفي :" ان 100 الف مدني في قضاء المقدادية يعانون لليوم العاشر على التوالي من شحة قاسية في المياه ، بسبب تداعيات تذبذب فولتية الكهرباء التي عرقلت تشغيل محطات الماء ".



واضاف التميمي :" ان الكثير من احياء وازقة المقدادية تعاني من شحة مياه قاسية رغم اننا في فصل الشتاء "، مؤكدا ضرورة ايجاد حلول جذرية لملف تذبذب فولتية الكهرباء التي اثرت على عمل محطات الماء وعدم القدرة على تشغيلها ، مايستدعي وجود بدائل تؤمن تدفق مياه الشرب للاحياء السكنية ".



وتعد المقدادية ثاني اكبر مدن ديالى من ناحية الكثافة السكانية ، وهي تعتمد على عدة مشاريع في تأمين مياه الشرب ، ابرزها مشروع المقدادية المركزي .



