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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 25 كانون الثاني 2020 12:18 م

إصابة 7 محتجين في المواجهات مع قوات الأمن وسط بغداد

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أصيب سبعة متظاهرين  في المواجهات الي اندلعت بين قوات الأمن والمحتجين في  بغداد، بعد محاولة قوات الأمن اقتجام ساحة التحرير، فيما قامت السلطات العراقية بمحاولة إزالة الحواجز الخرسانية فرب موقع الاحتجاج الرئيسي في بغددا، لتأمر بإعادة فتح الطرق في البصرة.

وكانت البصرة قد تعرضت صباح اليوم إلى حرق عدد  كبير  من خيام المتظاهرين عند محاولات القوات الأمنية فض التظاهرات بها.

وبالتزامن مع المواجهات قام محتجون عراقيون بقطع طريق جسر الحضارات في مدينة الناصرية احتجاجا على القمع الأمني من جانب قوات الأمن العراقية لفض التظاهرات بالقوة.

فيما قامت قوات من مكافحة الشغب بملاحقة المحتجين عند جسر السنك في بغداد.

وأدى محاولة القوات الأمنية فض التظاهرات إلى اندلاع مواجهات مع المتظاهرين عند الطريق الدولي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، وأكد الفريق ركن محمد الباتي، سكرتير القائد العام للقوات المسلحة لوسائل الإعلام أن القوات الأمنية ستعيد فح جسر السنك في بغداد عصر اليوم، السبت.

ع د

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