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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 25 كانون الثاني 2020 12:14 م

تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة التحرير

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 تصاعدت وتيرة المواجهات العنيفة بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين في التحرير، بعد محاولة القوات الأمنية فض التظاهر في العراق، لفتح عددا من الطرق الرئيسية المغلقة.

و أكد شهود عيان قيام القوات الأمنية بمحاولة فض التظاهرات في ساحة التحرير، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر محاولات من قوة الصدمة حرق عددا من الخيام في مدينة البصرة، مما أشعل حدة المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وسط إطلاق القنابل المسيلة للدموع.

وأدى محاولة القوات الأمنية فض التظاهرات إلى اندلاع مواجهات مع المتظاهرين عند الطريق الدولي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، وأكد الفريق ركن محمد الباتي، سكرتير القائد العام للقوات المسلحة لوسائل الإعلام أن القوات الأمنية ستعيد فح جسر السنك في بغداد عصر اليوم، السبت.

فيما تم حرق أغلب خيام المتظاهرين في البصرة، وسط مواصلة العراقيين لتظاهراتهم لتحقيق المطالب وتشكيل حكومة بعيدة عن اللون الطائفي.

وانتقد المتظاهرون النهج الأمني المتصاعد، متهمين قوات موالية للصدر بالاعتداء على المتظاهرين بعد فشل مليونيته التي دعا خلالها إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق، وسط تمسك المتظاهرين بالبقاء في ساحات التظاهر دون المشاركة في مسيرات تحزبية ليست لصالح العراق على حد تعبيرهم، بل تحاول النيل من المطالب السلمية للمتظاهرين لتشوييها لصالح أطراف بعينها.

ع د

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