التفاصيل الكاملة لكأس العرب للمنتخبات في النسخة المستحدثة

كشف الاتحاد العربى لكرة القدم عن تنظيم مباريات بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة السعودية.



فترة كأس العرب للمنتخبات

وتنطلق منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات يوم الاثنين 17 فبراير المقبل، وتختتم في الخامس من شهر مارس بالمباراة النهائية على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، بينما ستقام مرحلة المجموعات بين يومي 17 فبراير وحتى 24 من نفس الشهر، فيما تلعب مباريات الدور ربع النهائي يومي الخميس والجمعة 27 و28 فبراير، على أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي للبطولة يوم 2 مارس، قبل 3 أيام من موعد المباراة الختامية.



مدن كأس العرب للمنتخبات

ومن المقرر تقام مباريات المجموعتين الثانية والرابعة في الرياض على استاد الأمير فيصل بن فهد وعلى استاد نادي الرياض، بينما تستضيف مدينة الدمام لقاءات المجموعة الثالثة على استاد الأمير محمد بن فهد، وتحضن مدينة الخبر منافسات المجموعة الأولى من المسابقة على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.



مجموعات كأس العرب للمنتخبات

وتضم مجموعات بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً مشاركة 16 منتخباً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات فى المجموعة الواحدة



يشار إلى أن مرحلة المجموعات لبطولة كأس العرب للشباب تقام بين يومى 17 فبراير وحتى 24 من نفس الشهر، على أن تلعب مباريات الدور ربع النهائى يومى الخميس والجمعة 27 و28 فبراير، على أن تقام مباراتا الدور نصف النهائى للبطولة يوم 2 مارس، قبل 3 أيام من موعد المباراة الختامية.



استحدث الاتحاد العربي لكرة القدم، الكأس العربية للمنتخبات هذه السنة، بنظام بطولة يسمح لكل المنتخبات المشاركة ابتداء من الصيف المقبل.



وخصص الاتحاد العربي 27 مليارا لهذه البطولة، إذ ستلعب تزامنا مع كأس محمد السادس للأندية، والتي حملت اسم كأس زايد الموسم الماضي، وتوج بها نجم الساحل التونسي.



ويختلف نظام بطولة المنتخبات عن نظام بطولة الأندية، إذ ستلعب منتخبات غير مصنفة من الأوائل في ترتيب الاتحاد الدولي «فيفا»، الدور التمهيدي الأول والثاني، لتلتحق بأفضل عشرة منتخبات في الدور الموالي، والتي ستواجه بعضها لتحديد المتأهلين إلى نصف النهاية ثم النهاية.



ونجح الاتحاد العربي في إقناع كل المنتخبات العربية بالمشاركة، على غرار بطولة الأندية، بتوفير جوائز مالية قيمة لها.



تاريخ إقامة كأس العرب للمنتخبات

يشار إلى أن الاتحاد العربي سبق ونظم بطولات مماثلة للمنتخبات، آخرها بداية السنة الماضية 2019 وتوج بها منتخب السودان، مستضيف الدورة، فيما فاز المنتخب المغربي بدورة 2012 بالسعودية، والتي لعبها بالمنتخب المحلي، فيما يعتبر المنتخب العراقي الأكثر تتويجا، بعدما حسم اللقب لصالحه في خمس مناسبات، سنوات 1964 في دورة الكويت و1966 في دوره العراق و1985 في دورة السعودية و1988 في دورة الأردن و1992 في دورة سوريا.

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