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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 25 كانون الثاني 2020 12:09 م

نائب : لم يطرح اي مرشح جديد لرئاسة الوزراء على رئيس الجمهورية

عادل عبد المهدي


اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي:"  ان رئيس الجمهورية برهم صالح لم يتلق مؤخرا اسماء جديدة مرشحة لمنصب رئيس الوزراء "، مبينا :"  ان الاسبوع المقبل قد يشهد حسم هذا الامر داخل البرلمان ".

وقال السعداوي في تصريح صحفي :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح لم يطرح له مؤخراً أي اسم مرشح لرئاسة الوزراء كبديل لعادل عبد المهدي ، من قبل الكتلة الاكبر او تحالفي الفتح وسائرون ".

واضاف :" من المحتمل ان يشهد الاسبوع المقبل مرشحا توافقيا من اغلب الكتل السياسية الموجودة داخل البرلمان من اجل تمريره ".

وشهدت الايام الماضية طرح اسماء (مصطفى الكاظمي وعلي شكري وعلي علاوي ومحمد توفيق علاوي وقاسم الاعرجي)  لمنصب رئيس الوزراء بديلا للمستقيل عادل عبد المهدي، دون ان يحظى اي منها بالتوافق .

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