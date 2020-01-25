الجيش اليمني يدمر مواقع وتحصينات لميليشيا الحوثي الإيرانية في صعدة

يواصل الجيش اليمني أوكار وتحصيات ميليشيا الحوثي الإرهابية، حيث قامت قوات من الجيش اليمني، مسنودة بمدفعية ومروحيات قوات التحالف العربي، بتدمير تحصينات وأماكن تجمعات ليمليشيات الحوثي، بمنطقة الرزامي بمديرية الصفراء، التابعة لمحافظة صعدة.



وأكد العميد محمد الغنيمي، قائد لواء (حرب 1)، إن قوات الجيش الوطني في اللواء استهدفت بهجوم تحصينات وتجمعات لمليشيا الحوثي في تبة، عمير، والتباب المطلة على منطقة «النقعة» المحاذية لمنطقتي، الجربة والغرابة.



وأضاف «الغنيمي»، أن العملية أسفرت عن مصرع القيادي الميداني لمليشيا الحوثي المدعو ابو فايز الطيري، ودحر بقية عناصر الميليشيا.

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