الفيروس الغامض كورونا.. تعرف على قائمة الدول التي سجلت إصابات به

مازال فيروس كورونا الغامض يواصل حصد المزيد من الأرواح في الصين، وسط اجراءات احترازية من جانب الصين لمحاولة السيطرة على انتشار المرض الذي بدأ ظهوره في مدينة وهان الصينية.

وكانت من أبرز تلك الإجراءات إغلاق الصين لدور السينما وسط خسائر اقتصادية واسعة بالتزامن مع عطلة أجازة السنة القمرية الجديدة التي تستمر حتى 30 يناير.

ووصل عدد الصحايا جراء الفيروس طبقا لإعلان الصين الرسمي اليوم إلى 41 شخصا توفوا حتى الآن جراء الفيروس، الذي أصاب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم في الوقت الذي سارعت السلطات الصحية لمواجهته لمنع انتشاره.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان أن مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين يبلغ الآن 1287.

ومن أعراض فيروس كورونا ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس والسعال، وبمجرد ظهور الفيروس في الصين انتقل إلى عددا من بلدان العالم لتظهر عدد من الإصابات في كلا من دول..

الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة أول ظهور لفيروس كورونا بعدما تم الاشتباه في رجل ثلاثيني زار منطقة ووهان وعاد منها في 15 يناير، إلى مستشفى غير بعيد عن سياتل، وفق ما أعلنت السلطات الأمريكية في 21 يناير. اتصل الرجل بخدمات الطوارئ في 19 يناير بعد ظهور أعراض عليه. وتوصف حالته بأنها مُرضِية.

وسجّلت حالة أخرى في 24 يناير لدى ستينية وصلت من ووهان في 13 ناير وتسكن في شيكاغو. وتقول السلطات الصحية المحلية إنّها “في حال سريرية جيدة”.

اليابان

سجلت اليابان الحالة الأولى لمصاب بفيروس كورونا، وكانت لـ ثلاثيني أدخل إلى المستشفى في 10 يناير بسبب إصابته بحرارة مرتفعة وأعراض أخرى، بعد عودته قبل ايام قليلة من ووهان. وفي يناير، سجّلت حالة أخرى لأربعيني يسكن في ووهان، ووصل إلى اليابان في وقت سابق

استراليا

أعلنت استراليا، اليوم، السبت، ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” بولاية “فيكتوريا” مع نقل المريض إلى المستشفى في حالة مستقرة في إحدى ضواحي مدينة “ملبورن”.

وأكدت وزارة الصحة الاسترالية في بيان لها إن مريض في الخمسينات من العمر وصل من الصين في 19 يناير على متن طائرة قادمة من قوانغتشو”، وأكدت وزارة الصحة الاسترالية أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن حالات آخرى مشتبه بها في هذه المرحلة.

فرنسا

كانت فرنسا من أولى دول أوروبا التي أعلنت عن ظهور أولى الإصابات بفيروس كورونا الصيني، إذ أعلنت السلطات الفرنسية عن وجود حالتين على أراضيها، وأكدت فرنسا أن المريض الأول موجود في مستشفى باريسي، أما الثاني فيخضع للعلاج في مدينة بوردو جنوب غرب البلاد، بحسب وكالة فرانس برس.

سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، السبت، تسجيل ثلاث حالات إصابات جديدة، اليوم، السبت، بفيروس كورونا، وأكد دزلكفلي أحمد، وزير الصحة الماليزي، إن الأشخاص الثلاثة المصابين كانوا على صلة بالرجل البالغ من العمر 66 عاما، والذي أكدت السلطات الصحية السنغافورية أنه ثبتت إصابته بالفيروس.

وأكدت سنغافورة أن من بين الإصابات حالتين لم يسبق لهما السفر إلى الصين، واتصل المريضان بأول مصاب بالفيروس في البلاد وكانا في منتجع “شنجريلاز راسا سينتوسا” الصحي. ورفضت وزارة الصحة الإفصاح عما إذا كانا من بين موظفي الفندق، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وارتفع إجمالي الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 28 حالة. وتم استبعاد إصابة 13 منهم بالفيروس، بينما تم تأكيد إصابة ثلاثة حالات.

كوريا الجنوبية

انضمت كوريا الجنوبية إلى قائمة الدول التي ظهر فيها الفيروس، وكانت أول إصابة في كوريا الجنوبية لصينية تبلغ 35 عاماً، وصلت إلى سيول في 19 يناير على متن طائرة آتية من ووهان. كذلك، جرى تسجيل إصابة امرأة خمسينية كانت تعمل في ووهان.

النيبال

ظهرت أول حالة مصابة بفيروس كورونا في 24 يناير في النيبال، عندما عاد شاب في 9 من الشهر الحالي إلى النيبال قادما من ووهان.

تايوان

الحالة الأولى التي سجّلت في تايوان لامرأة خمسينية وصلت من مقر إقامتها في ووهان في 20 كانون الثاني/يناير، وكانت تعاني من الحرارة والسعال وألم في الحنجرة.

تايلندا

سجلت أول إصابة خارج الصين في تايلندا في 8 يناير، لامرأة عائدة من زيارة إلى ووهان. مذّاك، جرى تسجيل ثلاث حالات أخرى، ما يرفع الإصابات إلى أربع: ثلاثة صينيين من ووهان وتايلندية زارت هذه المدينة. وقد تعافى صينيان وعادا إلى بلديهما.

فيتنام

أعلنت فيتنام ظهور فيروس كورونا عندما أدخل صينيان إلى المستشفى في 17 و18 يناير رجل وصل من ووهان في 13 يناير وابنه الذي يسكن في هو-شي-منه وتلقى العدوى، بحسب ما اعلنت السلطات في 23 يناير.

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