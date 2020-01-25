العمل توقف الشمول براتب المعين المتفرغ لحين إقرار الموازنة





أوقف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الـشـمـول بـراتـب المـعـين المـتـفـرغ لحين اقـرار موازنة العام الحالي،.



وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الـخـاصـة فـي الــوزارة عـصـام عبد اللطيف، في تصريح صحفي، إن دائرته "اوقفت الشمول براتب المعين المتفرغ الى حين اقـرار موازنة العام الحالي 2020 "، عازيا الاجراء الى "عدم وجود تخصيصات مالية في دائرته بالوقت الحالي.



وأكــد ان "الـهـيـئـة تـعـمـل عـلـى تـطـويـر واقــع هـذه الـشـريـحـة، ولا سيما تطوير العملية الخاصة بالتقديم من اجل الشمول براتب المعين المتفرغ وفقا لخطة استباقية اعدت بـهـذا الــصــدد".



ونوه بــأن "الـتـقـديـم عليها سـيـكـون الـكـتـرونـيـا بـغـيـة شــمــول اكـبـر عــدد مـمـكـن مــن المـتـقـدمـين"، واصــفــا هـذه الـطـريـقـة بـأنـهـا "سـتـقـضـي عـلـى الـفـسـاد الاداري بشكل كامل، كما انها تواكب اخر التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم بهذا الشأن.





