الحكيم يدعو الاحزاب السياسية لعقد اجتماع موسع لحل المشاكل في البلد

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ، الاحزاب السياسية الى عقد اجتماع طاولة لحل المشاكل في البلد.



وقال الحكيم في بيان :" لاشك ان العراق فوق احزابه ومكوناته ، ومصلحة شعبه غاية الجميع ، والحفاظ على سيادته واستقلالية قراره السياسي ووحدة اراضيه ثوابت وطنية يتفق عليها الجميع ، افلا يستحق هذا الوطن الجريح ان نغلب مصلحته على المصالح الحزبية والشخصية ".



واضاف :" ادعوكم مخلصا ان تجنبوا العراقيين مزيدا من الالم والمعاناة والتضحيات ، ولتجلسوا بقلوب عراقية خالصة على طاولة العراق تظلكم راية " الله اكبر " ولا ينفض اجتماعكم الا على نصر لجميع العراقيين ، لاسيما الذين صدحت حناجرهم اليوم لعراق كامل السيادة ولشبابه الذين زادت مدة وقوفهم في ساحات التظاهر على مئة يوم يبحثون عن وطنهم بين دخان القنابل" .