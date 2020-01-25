بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 25 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
استطلاع يظهر ارتفاع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اياد علاوي يؤكد ان مشروع الاصلاح قرار شعب منتفض سلمياً لا قرار أشخاص المنبر العراقي يدين استمرار الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين صفاء هادي مطلوب في الدوري الروسي 700 شاحنة محملة بالبضائع دخلت العراق من معبر طريبيل الحدودي التغيير : موضوع الكتلة الاكبر ما زال "ضبابيا" الخالدي : العمل بالاتفاقية الصينية " الان" .. غير قانوني رئيس الجمهورية يلتقي بابا الفاتيكان.. ويؤكد أهمية تعزيز الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة نيجيرفان بارزاني يدعو إلى استمرار مهام التحالف الدولي في العراق النائب الفيلي : حكومة تصريف الامور اليومية ارتكبت مخالفة دستورية بتوقيعها جولة التراخيص الخامسة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 25 كانون الثاني 2020 11:39 ص

الحكيم يدعو الاحزاب السياسية لعقد اجتماع موسع لحل المشاكل في البلد

عمار الحكيم

 دعا رئيس تيار الحكمة الوطني  عمار الحكيم ، الاحزاب السياسية الى عقد اجتماع طاولة   لحل المشاكل في البلد.

وقال الحكيم في بيان :" لاشك ان العراق فوق احزابه ومكوناته ، ومصلحة شعبه غاية الجميع ، والحفاظ على سيادته واستقلالية قراره السياسي ووحدة اراضيه ثوابت وطنية يتفق عليها الجميع ، افلا يستحق هذا الوطن الجريح ان نغلب مصلحته على المصالح الحزبية والشخصية ".

واضاف :" ادعوكم مخلصا ان تجنبوا العراقيين مزيدا من الالم والمعاناة والتضحيات ، ولتجلسوا بقلوب عراقية خالصة على طاولة العراق تظلكم راية " الله اكبر " ولا ينفض اجتماعكم الا على نصر لجميع العراقيين ، لاسيما الذين صدحت حناجرهم اليوم لعراق كامل السيادة ولشبابه الذين زادت مدة وقوفهم في ساحات التظاهر على مئة يوم يبحثون عن وطنهم بين دخان القنابل" .

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
إياد علاوي

اياد علاوي يؤكد ان مشروع الاصلاح قرار شعب منتفض سلمياً لا قرار أشخاص 25 كانون الثاني 2020 04:14 م

المنبر العراقي

المنبر العراقي يدين استمرار الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين 25 كانون الثاني 2020 04:12 م

التغيير

التغيير : موضوع الكتلة الاكبر ما زال "ضبابيا" 25 كانون الثاني 2020 03:49 م

رئيس كتلة "بيارق الخير"، النائب محمد الخالدي

الخالدي : العمل بالاتفاقية الصينية " الان" .. غير قانوني 25 كانون الثاني 2020 03:47 م

494581

مسؤول أمريكي: لا نرى تصاعدا في أنشطة داعش الإرهابي بسوريا والعراق 25 كانون الثاني 2020 03:46 م

ظريف

ظريف: المتورط في إسقاط الطائرة الأوكرانية في السجن 25 كانون الثاني 2020 03:20 م

1424112018_Salih.Pope.Francis.14.241118

رئيس الجمهورية يلتقي بابا الفاتيكان.. ويؤكد أهمية تعزيز الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة 25 كانون الثاني 2020 02:48 م

نيجرفان-البارزاني

نيجيرفان بارزاني يدعو إلى استمرار مهام التحالف الدولي في العراق 25 كانون الثاني 2020 02:44 م

التعليقات