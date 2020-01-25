انتشار امني مكثف على طرق ومحاور كربلاء

افاد مصدر امني في محافظة كربلاء المقدسة، السبت، بعدم وجود اغلاق لاي طريق او شارع في المحافظة وسط انتشار امني مكثف في المناطق التي كانت تشهد حرق للاطارات وغلق للطرق.

وقال المصدر إن “جميع شوارع كربلاء وطرقها الرئيسية والفرعية مفتوحة امام حركة المواطنين بالاضافة الى عدم وجود مظاهر لاحراق الاطارات او غيرها من قبل المتظاهرين”.

وأضاف المصدر، ان “الاجهزة الامنية تنتشر بشكل مكثف تحت مجسر الضريبة، وتقاطع السفينة، وشارع سريع حي رمضان، وحي النقيب، وحي البلدية”، مبينا أن “ساحة التظاهر في فلكة التربية التي يتجمع فيها المتظاهرون المعتصمون مؤمنة بشكل كامل من قبل الاجهزة الامنية”.

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