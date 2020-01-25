نائبة عن النصر: إجراء الانتخابات المبكرة دون دراسة سيتسبب في كارثة

أكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شالكر جودت، السبت، عدم امكانية اجراء انتخابات مبكرة دون دراسة الخطوة، مبينة ان اجراء الانتخابات بشكل عشوائي سيجلب الكارثة للبلد.

وقالت جودت في تصريح لها ان “القوانين التي اقرت بشان الانتخابات بحاجة الى بعض الاجراءات التنفيذية قبل تنفيذها على ارض الواقع”.

واضافت ان “الوحدات الادارية في المحافظات لا يمكن تحديدها دون تعداد سكاني او اقرار اداري واضح، فضلا عن عدد السكان وعدد النواب في المجلس “.

واوضحت ان “الافضل هو تهئية الاجراءات من قبل الحكومة المقبلة وزيادة وعي الناخب وتحديث السجلات سيما في المناطق المختلطة من اجل تجنب كارثة في حال اجراء انتخابات بشكل عشوائي”.

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