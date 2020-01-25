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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 25 كانون الثاني 2020 11:33 ص

برهم صالح يؤكد حرص العراق على اقامة علاقات متوازنة بعيداً عن الاملاءات وفرض الارادات

رئيس الجمهورية برهم صالح




 اكد رئيس الجمهورية  برهم صالح حرص العراق على اقامة علاقات متوازنة ترتكز على تقديم المصالح الوطنية العليا بعيداً عن الاملاءات وفرض الارادات.

 واشار خلال لقائه رئيس وزراء ايطاليا    جوزيبي كونتي  مشيراً إلى :" ان تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يعد خطوة حاسمة للقضاء على التطرف والصراع الذي قد يضرنا جميعاً".

وشدد على  وجوب تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين، مشيداً بالدور الإيجابي الذي تقدمه إيطاليا في دعمها للعراق بمختلف المجالات.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الإيطالي حرص بلاده على دعم سيادة واستقرار العراق، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لتحقيق السلام ومنع التوتر في المنطقة، لافتاً إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في الحرب على الارهاب ومنع عودة تهديده لشعوب المنطقة والعالم  مجدداً .

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