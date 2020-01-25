نائب: قانون المحكمة الاتحادية يواجه خلافا حادا

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت، ان قانون المحكمة الاتحادية يواجه خلافا عميقا بشأن بعض فقراته، مبينا أن دور الفقهاء في القانون لم يحسم حتى اللحظة.



وقال المسعودي في تصريح له ، إن “أعضاء المحكمة الاتحادية مضى على توليهم المسؤولية منذ عام ٢٠٠٥ ولغاية الان دون إقرار قانون الاتحادية”.



وأضاف، أن “تأخر تشريع القانون ليس في مصلحة أعلى سلطة قضائية تفصل بين الإقليم والمركز”، لافتا إلى أن “هناك خلاف عميق على بعض بنود فقرات القانون لم تتوصل القوى لحلول بشأنها لغاية اللحظة”.



وأشار المسعودي إلى أن “هناك دعوات لتمرير القانون خلال الفصل التشريعي القادم لحسم الجدل بشأن أعضاء المحكمة الاتحادية”.

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