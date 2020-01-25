بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 25 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
استطلاع يظهر ارتفاع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اياد علاوي يؤكد ان مشروع الاصلاح قرار شعب منتفض سلمياً لا قرار أشخاص المنبر العراقي يدين استمرار الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين صفاء هادي مطلوب في الدوري الروسي 700 شاحنة محملة بالبضائع دخلت العراق من معبر طريبيل الحدودي التغيير : موضوع الكتلة الاكبر ما زال "ضبابيا" الخالدي : العمل بالاتفاقية الصينية " الان" .. غير قانوني رئيس الجمهورية يلتقي بابا الفاتيكان.. ويؤكد أهمية تعزيز الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة نيجيرفان بارزاني يدعو إلى استمرار مهام التحالف الدولي في العراق النائب الفيلي : حكومة تصريف الامور اليومية ارتكبت مخالفة دستورية بتوقيعها جولة التراخيص الخامسة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 25 كانون الثاني 2020 11:27 ص

19 قتيلا و922 جريحا حصيلة زلزال تركيا

زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 19 حالة وفاة، والمصابين إلى 922 شخصا، في عدد من الولايات التركية.

وجاء في البيان الصادر عن "آفاد"، أن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمالي الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

ولفت إلى أن عدد الوفيات بلغ 19، منهم 15 في ولاية ألازيغ، و4 بملاطية، فيما بلغ عدد المصابين 922 شخصا، 560 منهم في ألازيغ، و226 بملاطية، و34 بديار بكر، و25 في أديامان، و6 في باطمان، و37 بقهرمان مرعش، و34 بشانلي أورفا.وأوضح البيان أنه تم إرسال العديد من المستلزمات، والمعدات والمركبات إلى مناطق الزلزال في إطار الجهود التي تبذلها السلطات التركية لتلافي تبعات الهزة الأرضية وتداعياتها.

من جهته قال وزير الصحة التركي إن هناك ما يقرب من 30 شخصا تحت الأنقاض، ما يرشح ارتفاع عدد وفيات الزلزال.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة ولاية "ألازيغ" (شرق)، على عمق 6.75 كم تحت الأرض، حسب "آفاد"، فيما أعلن مرصد "قنديلّي" لمسح الزلازل التابع لجامعة بوغازيتشي في إسطنبول (حكومية)، أن شدة الزلزال بلغت 6.5 درجة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ترامب

استطلاع يظهر ارتفاع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 25 كانون الثاني 2020 05:25 م

824153a4-8aae-410c-b3ad-719e102330d3

الجيش اليمني يدمر مواقع وتحصينات لميليشيا الحوثي الإيرانية في صعدة 25 كانون الثاني 2020 11:57 ص

494581

إحباط محاولة لتسلل ميليشيات الحوثي الإيرانية بالحديدة 25 كانون الثاني 2020 11:06 ص

نفط إيران

عقوبات أمريكية تطال شركات نفط في هونج كونج ساعدت إيران 24 كانون الثاني 2020 11:11 ص

زلزال

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جنوب ايران 23 كانون الثاني 2020 11:57 ص

إيران ترعى داعش

البنتاغون: الميليشيات المدعومة إيرانيا أكثر خطرا من داعش الإرهابي 23 كانون الثاني 2020 04:23 ص

الشهلائي

الشهلائي أخطر مسؤول إيراني في اليمن ينجو من مصير سليماني 21 كانون الثاني 2020 01:03 م

البغدادي

صحيفة إسرائيلية تكشف معلومات عن خليفة زعيم داعش الإرهابي البغدادي 21 كانون الثاني 2020 09:03 ص

التعليقات