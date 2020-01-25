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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 25 كانون الثاني 2020 11:17 ص

مقتل واصابة 27 متظاهرا في مواجهات مع الاجهزة الامنية بالعاصمة بغداد

البصرة.. متظاهرون يحرقون مبنى قائممقامية ابي الخصيب

قالت مصادر  ان متظاهرين اثنين قتلا واصيب 25 اخرون في   مواجهات مع الاجهزة الامنية   امس بالعاصمة بغداد.

وكان عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسانية، علي البياتي، كشف أمس في تصريح صحفي، عن حصيلة قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين منذ مطلع الشهر الجاري، وحتى أمس.
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وأوضح البياتي أن 16 متظاهرا استشهدوا في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، إثر استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف البياتي، ان 2364 شخصا أغلبهم من المتظاهرين اصيبو ، بجروح متفاوتة.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت في تقرير لها أمس ان أكثر من 600 متظاهر قتلوا منذ تشرين الأول الماضي مشيرة إلى إنها تحققت من استخدام الأمن الذخيرة الحية ضد المحتجين.

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