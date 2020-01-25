إحباط محاولة لتسلل ميليشيات الحوثي الإيرانية بالحديدة

حاول عشرات الحوثيين التسلل واستحداث تحصينات شرق معسكر الدفاع الساحلي في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، مما أسفر عن تجدد المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية والميليشيات.



ونجحت وحدات من اللواء الأول حراس الجمهورية، في احباط محاولة الحوثيين وأوقعت فيهم قتلى وجرحى وأجبرت البقية على الفرار.



وقال اللواء الأول، إنه بالتزامن محاولة التسلل مع خروقات جديدة للهدنة الأممية من قبل الحوثيين حيث أطلقوا النار بكثافة من معدلات شيكي صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء.



واتهمت القوات المشتركة، الحوثيين باستهداف آلية إمداد النقطة الأولى لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري شرق الحديدة، وقصف مستشفى 22 مايو في شارع الخمسين بثلاث قذائف تسببت بمزيد من الدمار فيه.