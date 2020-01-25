اختطاف 3 فرنسيين يعملون لصالح منظمة غير حكومية في بغداد

أعلن مصدر بوزارة الداخلية، فقدان 3 فرنسيين وعراقي يعملون لصالح منظمة غير حكومية، منذ أربعة أيام، في العاصمة بغداد.

قال المصدر وهو ضابط برتبة نقيب بالداخلية، إن 3 فرنسيين وعراقي فُقد أثرهم منذ الاثنين في العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الأربعة اختطفوا على يد مجهولين، أثناء خروجهم من فندق كانوا يقيمون فيه قرب السفارة الفرنسية وسط بغداد.

وأفاد أن السلطات الأمنية تحقق في الحادث بالتعاون مع السفارة الفرنسية، مشيرًا إلى أن الأربعة يعملون لصالح منظمة غير حكومية، بصورة رسمية بموجب اتفاق مع الحكومة العراقية.