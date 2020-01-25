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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري السبت، 25 كانون الثاني 2020 10:26 ص

استشهاد 6 متظاهرين وإصابة 45 آخرين في بغداد.. وحالات اختناق في شارع محمد القاسم

غاز مسيل

استشهد ستة متظاهرين، اثنان منهم سقطوا في ساحة الكيلاني وسط العاصمة بغداد، وأصيب 54 آخرون بجروح، خلال مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

فيما واصل المتظاهرون العراقيون في ساحة التحرير ببغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، احتجاجاتهم ضد السلطات الحاكمة، وللضغط من أجل تنفيذ مطالبهم.

وتتمثل تلك المطالب في تعيين رئيس جديد ومستقل للوزراء، ورحيل البرلمان، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وكل الإصلاحات المطلوبة، علاوة على محاسبة قتلة المتظاهرين، ومحاربة الفساد.

وقد صعّد المحتجون في محافظات بابل، وكربلاء، والنجف، والديوانية، والمثنى، وواسط، وذي قار، وميسان، والبصرة، تظاهراتهم غير آبهين بصعوبة الظروف الجوية القاسية، حيث هبطت درجة الحرارة في عموم العراق إلى درجة واحدة فقط، وواصلوا قطع الطرق بالإطارات المشتعلة في الشوارع، والجسور الرئيسية.

ففي بغداد، اندلعت مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية على طريق محمد القاسم السريع الذي تم غلقه ذهاباً وإياباً قرب منطقتي الباب الشرقي، وساحة النهضة.

فقد أطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة، ما أدى إلى وقوع ثماني حالات اختناق، بينها إصابة واحدة خطيرة.

وكانت مصادر طبية من ساحة الطيران، المجاورة لساحة التحرير، وسط بغداد، أفادت في وقت سابق بسقوط قتيل، وإصابة 7 محتجين خلال اعتداء نفذه مسلحون يستقلون سيارات نقل جماعي، فجر أمس. وأفاد شهود عيان بهجوم مسلحين يستقلون حافلات نقل جماعي عند طريق سريع محمد القاسم، حيث أقدموا على إطلاق الرصاص الحي.

وفي ذي قار، تعرضت إدارة إحدى المدارس الابتدائية في قضاء الدوّاية للحرق، حيث قامت الشرطة بإجراء تحقيق وطلبت من المواطنين الحفاظ على المدرسة لأنها وجدت للعلم والنور لأبنائنا، وليس لسلطة، أو لحكومة معينة.

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