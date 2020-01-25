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السبت, 25 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 25 كانون الثاني 2020 09:53 ص

الجبير: العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة

عادل الجبير وزير الخارجية السعودي

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن الخطاب الإيراني مزدوج، وعلى طهران تغيير سلوكها، لافتا إلى أن "العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة منا".

وأوضح الجبير، أن الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة. وتساءل "كيف لنا التفاوض مع طهران؟"، لكنه أكد أن الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخيا لكن النظام اختطف الدولة، مضيفا "لم نستهدف إيران لا بالصواريخ ولا بالميليشيات، لذا عليها التوقف عن هذا".

وتابع "اليمنيون اشتركوا بالحوار الوطني لكن الحوثيين قاموا بانقلابهم"، مؤكدا "لا نريد الحرب في اليمن ونسعى إلى حل سياسي".

وقال الجبير "إننا لا نقبل بأن تسيطر أقلية سياسية على المشهد في اليمن"، وطالب بحل الأزمات والصراعات حول العالم بالتنسيق والحوار.

وأمس الخميس، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، في جلسة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إن إيران هي من بدأت التصعيد في المنطقة، مشدداً: على إيران الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب.

وقال إن بلاده تشعر بالقلق من تدخل إيران في شؤون العراق، مضيفاً أن السعودية تهتم بالعراق بصورة كبيرة و"بيننا علاقات الأشقاء".

وشدد الجبير على أن تدخلات إيران كبيرة، وأن شيعة العراق ولبنان يتظاهرون ضدها.

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