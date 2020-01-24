متظاهرو البصرة يلقون القبض على مسلح أطلق النار عليهم

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، اليوم الجمعة، بأن المتظاهرين قبضوا على أحد المسلحين الذين أطلقوا النار عليهم ليلة أمس.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "عدد من متظاهري البصرة حاصروا احد الأشخاص، وهو يطلق النار عليهم قرب احد الشوارع المؤدية الى الاعتصام وسط المحافظة"، مبينا أن "المتظاهرين قاموا بتسليم المسلح إلى القوات الامنية".

وأضاف أن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارات مدنية اطلقوا النار خلال الايام الثلاثة الماضية على المتظاهرين وتمكنوا من قتل مسعفة ومتظاهر آخر".

كان متظاهرو البصرة، قد أمهلوا المحافظ أسعد العيداني، 48 ساعة لتقديم استقالته أو تقديم المتورطين بقتل الناشطين والصحفيين إلى العدالة.

وحمل متظاهرو البصرة، المحافظ أسعد العيداني "مسؤولية عمليات القتل والتصفية التي تعرض لها صحفيون وناشطون في المحافظة منذ بداية الاحتجاجات في شهر تشرين الأول الماضي".

وأوضح المتظاهرون، أن "المهلة التي اعطوها لمحافظ البصرة هي 48 ساعة فقط، بدأت من الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الخميس، وفي حال عدم استجابته لمطالبهم سيكون خيارهم التصعيد الكلي وليس الجزئي".