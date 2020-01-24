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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 24 كانون الثاني 2020 04:03 م

الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني

الكويت

استدعت وزارة الخارجية اليوم الجمعة السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني حيث اجتمع مع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله.

يأتي ذلك على خلفية تكرار تصريح قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري في إيران والذي ذكر فيه أن قاعدة علي السالم في الكويت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرا.

وأعرب الجار الله عن استياء واستغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات مجددا تأكيد نفي دولة الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم، مشيرا إلى ما سبق وأن نفته رئاسة الأركان العامة للجيش في بيانها عن مشاركة أي من القواعد الكويتية في هذه العملية.

وطلب الجارالله من السفير الإيراني أن يصدر عن المسؤولين في إيران توضيح حقيقة موقف الكويت المشار إليه وأن لا يتم تكرار مثل هذه التصريحات التي من شأنها الإساءة للعلاقات بين البلدين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

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