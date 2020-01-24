بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 24 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
" الجادرية ".. تحاول الالتفاف على "التحرير" ..باملاءات من طهران عاجل.. إصابة تسعة متظاهرين على طريق "سريع محمد القاسم" وسط بغداد نشطاء للصدر: لماذا لم تطالب بإخراج إيران والحرس الثوري من العراق؟.. ولماذا تغرد من الآيفون الأمريكي؟ متظاهرو البصرة يلقون القبض على مسلح أطلق النار عليهم الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني فضيحة تظاهرات الصدر.. باصات لنقل المتظاهرين و20 دولارا لكل متظاهر اربعة من لاعبي النجف يطلبون استغناءات .. لهذا السبب الانبار تطلق مشروعا لاغلاق ملف النازحين بشكل نهائي لجنة برلمانية : مسودة الموازنة مازالت لدى المالية ولم ترسل الى الحكومة خبير امني : فساد بارقام "فلكية" في عقود التسليح بين وزارة الدفاع وواشنطن
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الجمعة، 24 كانون الثاني 2020 03:24 م

فضيحة تظاهرات الصدر.. باصات لنقل المتظاهرين و20 دولارا لكل متظاهر

1

كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة التظاهرات التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للتظاهر ضد الوجود الأمريكي في العراق وطرد جميع القوات الأجنبية.

وأشارت المصادر إلى أن تلك التظاهرات تمت بناء على أوامر من مرشد نظام الملالي الإيراني علي خامنئي ردا على اغتيال القوات الأمريكية للهالك قاسم سليماني رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الإرهابي.

وأوضحت المصادر، أن الصدر وجميع السياسيين الموالين لإيران في العراق والميليشيات جهزوا الكثير من الباصات لنقل المتظاهرين إلى بغداد وكذلك إعطاء كل متظاهر 20 دولارا للمشاركة في تلك التظاهرات المشبوهة.

ويرى مراقبون أن محاولات الصدر للركوب على الأحداث باتت مكشوفة بعد عمله الدؤوب من أجل أن يكون منفذا أمينا لأوامر النظام في طهران، خاصة بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية هذا الشهر.

وكان ناشطون في الاحتجاجات العراقية أبدو قلقاً من دعوة الصدر، متخوفين من أن تكون قريبة من ساحة التحرير، المركز الرئيسي للاحتجاجات، وأن تؤدي إلى مواجهة.

فيما طالب النشطاء الصدر بالتخلي عن إيران التي يقيم فيها بشكل شبه دائم والعودة للعراق لقيادة التظاهرات بنفسه حتى يثبت صدق ما يقول وينادي به .

فقد كشفت وثيقة جديدة مسربة، فضيحة حكومة المستقيل عادل المهدي، عن قيام حكومة عبد المهدي بتجهيز باصات وأموال لنقل أنصار الميليشيات الموالية لإيرانية إلى ساحات التظاهرات لدعم ما يسمى المليونية التي دعا إليها مقتدى الصدر ضد الوجود الأمريكي في العراق.

وأضاف، النشطاء أن ذلك ما يسمى الدعم بالدولار لإجهاض ثورة الشعب العراقي عبر أنصار الميليشيات واستغلال الفقراء من الشعب العراقي واعطائهم الأموال لكي يقفوا مع الصدر.

وأكدوا أن ذلك ما يسعى إليه السلطات الحاكمة في العراق من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي والذي يسعى للبقاء في منصبه ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وكذلك الطبقة السياسية الفاسدة ورجالها الموالون لإيران والميليشيات الموالية لخامنئي في العراق والحشد الشعبي وعصائب أهل الحق وبدر وكتائب حزب الله العراقي وحركة النجباء وغيرها..

وأكد النشطاء أن نفس تلك الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي التي تريد القضاء على الثورة العراقية وتساعد مقتدى الصدر وتحشد له مليونية مزعومة يوم الجمعة المقبل هي نفسها الحكومة التي قتلت متظاهري الشعب العراقي.

وأشار النشطاء إلى ان تلك الخطة بدأت مع انطلاق تظاهرات الشعب العراقي في أكتوبر من العام الماضي، عبر اطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وهو ما أسفر عن سقوط أكثر من 700 شهيد عراقي وإصابة أكثر من 20 ألف آخرين.

وقال النشطاء،  إنه في العراق فقط، تظاهرات تصرف عليها الحكومة بالعملة الصعبة لتوفر للمتظاهرين قنابل قاتلة ورصاص وعصي، وتظاهرات تصرف عليها الدولة بالعملة المحلية لتوفر للمتظاهرين ايضا، كاز وبنزين وطعام .. هذه هي الديمقراطية العراقية!.

وقد فشلت مليونية الصدر اليوم الجمعة بعد ساعات قليلة من انطلاقها واصدار الصدر بيانا هزيلا دعا فيه إلى  وقف المليونية بزعم أنه لن يريد أن يزج بالبلاد إلى حروب جديدة بعد أن حشد ميليشياته وتوعد من لا يخرج فيها من الأهالي بالتعذيب والقتل
وتعهد بدفع 20 دولارا لكل شاب ينضم إلى المليونية التي دعا إليها بالأوامر من خامنئي.

وعندما وجد الصدر نفسه في معزل عن مكونات الشعب العراقي بكافة أطيافه من سنة وشيعة عرب وكرد وأنه لا يمثل سوي التيار الميليشياوي الإيراني الدموي قرر التوقف عن المليونية.

وبدأ المشاركون في التظاهرة "المليونية" المنددة بالوجود الأجنبي  في البلاد، بالانسحاب من مواقع التظاهرة في مناطق الجادرية والكرادة وسط بغداد.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
bd98a84c-a6e0-4c96-9336-f60181b23870_16x9_600x338

" الجادرية ".. تحاول الالتفاف على "التحرير" ..باملاءات من طهران 24 كانون الثاني 2020 07:40 م

1

نشطاء للصدر: لماذا لم تطالب بإخراج إيران والحرس الثوري من العراق؟.. ولماذا تغرد من الآيفون الأمريكي؟ 24 كانون الثاني 2020 05:02 م

اياد علاوي

تقرير .. إياد علاوي: احتجاجات العراق "زلزال" بوجه الفشل السياسي والتدخل الإيراني 24 كانون الثاني 2020 03:06 م

مقتدى الصدر

مليونية العار.. زعيم ميليشيات المهدي يجبر المواطنين على المشاركة .. يدفع عشرين دولار لكل متظاهر ويوفر الباصات 24 كانون الثاني 2020 12:16 م

عنف التظاهرات

مسلحون يهاجمون المحتجين في بغداد.. وهجوم مريب عند "محمد القاسم" 24 كانون الثاني 2020 12:06 م

13

الشعب العراقي يواصل تظاهراته.. وعصابات إيران تواصل اغتيال الثوار والسفارة الأمريكية تحذر 24 كانون الثاني 2020 10:31 ص

494581

تقرير .. تهديد ميليشيات ”حزب الله“ الإيراني لصالح تؤكد أن قوة الفصائل باتت أعلى من الدولة 23 كانون الثاني 2020 01:42 م

jpeg_895232

منطق القوى الشيعية : لقاء ترامب جريمة لاتغتفر .. وقتل شعب ثائر مسألة فيها نظر !! 22 كانون الثاني 2020 04:32 م

التعليقات