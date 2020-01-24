تقرير .. فشل مليونية الصدر بعد ساعات من انطلاقها وانسحاب المشاركين فيها

فشلت المليونية التى دعا إيها زعيم ميليشيا المهدي بعد ساعات قليلة من انطلاقها واصدار الصدر بيانا هزيلا دعا فيه إلى وقف المليونية بزعم أنه لن يريد أن يزج بالبلاد إلى حروب جديدة بعد أن حشد مليشياته وتوعد من لايخرج فيها من الأهالي بالتعذيب والقتل

وتعهد بدفع 20 دولارا لكل شاب ينضم إلى المليونية التى دعا إليها بأواوامر من خامنئي .

وعندما وجد الصدر نفسه في معزل عن مكونات الشعب العراقي بكافة أطيافه من سنة وشيعة عرب وكرد وأنه لا يمثل سوي التيار الميليشياوي الإيراني الدموي قرر التوقف عن المليونية

وبدأ المشاركون في التظاهرة” المليونية” المنددة بالوجود االاجنبي في البلاد، بالانسحاب من مواقع التظاهرة في مناطق الجادرية والكرادة وسط بغداد.

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