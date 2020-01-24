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الجمعة, 24 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 كانون الثاني 2020 02:36 م

الانبار تطلق مشروعا لاغلاق ملف النازحين بشكل نهائي

النازحين

اعلنت محافظة الانبار، عن انطلاق مشروع اعادة اعمار وتأهيل المنازل المتضررة للنازحين ، الذين مازالوا يقنطون داخل مخيمات النزوح في المحافظة.

وقال مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة في تصريح صحفي :" ان الحكومة المحلية في الانبار ، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (Iom) ، اطلقت مشروعا يتضمن اعادة اعمار وتأهيل منازل الاسر النازحة المتضررة جراء تفجيرها والعبث بمحتوياتها من قبل داعش ابان سيطرته على مناطق مختلفة من مدن المحافظة ، ضمن جهود دعم الاسر النازحة التي تروم العودة الى مناطق سكناها المحررة ".

واوضح :" ان المشروع يهدف الى مساعدة الاسر النازحة التي لا تتمكن من اعادة اعمار وتأهيل منازلها المتضررة نتيجة تدني واقعها المعيشي "، مبينا :" ان الحكومة المحلية  انجزت اعمار  20 منزلا كمرحلة اولى ، سيتم في غضون الايام القليلة المقبلة تسليمها الى اصحابها ".

واضاف ابو ريشة :" ان  المشروع سوف يسهم في عودة كافة الاسر النازحة الى مناطقها ، تمهيدا لاغلاق ملف النازحين بصورة نهائية ".

ف.ا
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