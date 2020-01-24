لجنة برلمانية : مسودة الموازنة مازالت لدى المالية ولم ترسل الى الحكومة



اعلنت اللجنة المالية النيابية ‏ان مسودة الموازنة لازالت لدى وزارة المالية تعمل على معالجة او تقليل نسبة العجز ‏فيها، مشيرة الى بلوغ نسبة النفقات المدرجة ضمن مسودة ‏قانون موازنة 2020 نحو 163 ترليون دينار في حين الايرادات لاتوازي ذلك.



وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح صحفي :" ان مسودة موازنة 2020 ادرجت فيها نفقات كبيرة لاتوازي حجم الايرادات النفطية والواردات الاخرى ، ‏مما سيشكل نسبة عجز كبير فيها".‏



واضاف :" ان مسودة الموازنة لازالت لدى وزارة المالية واللجنة الحكومية للعمل على ‏تقليل نسبة العجز ، ولم ترسل الى مجلس الوزراء للتصويت عليها وارسالها لمجلس ‏النواب".‏



ف.ا