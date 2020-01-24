لجنة برلمانية : مسودة الموازنة مازالت لدى المالية ولم ترسل الى الحكومة

اعلنت اللجنة المالية النيابية ان مسودة الموازنة لازالت لدى وزارة المالية تعمل على معالجة او تقليل نسبة العجز فيها، مشيرة الى بلوغ نسبة النفقات المدرجة ضمن مسودة قانون موازنة 2020 نحو 163 ترليون دينار في حين الايرادات لاتوازي ذلك.
وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح صحفي :" ان مسودة موازنة 2020 ادرجت فيها نفقات كبيرة لاتوازي حجم الايرادات النفطية والواردات الاخرى ، مما سيشكل نسبة عجز كبير فيها".
واضاف :" ان مسودة الموازنة لازالت لدى وزارة المالية واللجنة الحكومية للعمل على تقليل نسبة العجز ، ولم ترسل الى مجلس الوزراء للتصويت عليها وارسالها لمجلس النواب".
ف.ا