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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 كانون الثاني 2020 02:33 م

لجنة برلمانية : مسودة الموازنة مازالت لدى المالية ولم ترسل الى الحكومة

اللجنة المالية النيابية

اعلنت اللجنة المالية النيابية ‏ان مسودة الموازنة لازالت لدى وزارة المالية تعمل على معالجة او تقليل نسبة العجز ‏فيها، مشيرة الى  بلوغ نسبة النفقات المدرجة ضمن مسودة ‏قانون موازنة 2020 نحو 163 ترليون دينار في حين الايرادات لاتوازي ذلك.

وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح صحفي :" ان مسودة موازنة 2020 ادرجت فيها نفقات كبيرة لاتوازي حجم الايرادات النفطية والواردات الاخرى ، ‏مما سيشكل نسبة عجز كبير فيها".‏

واضاف :" ان مسودة الموازنة لازالت لدى وزارة المالية واللجنة الحكومية للعمل على ‏تقليل نسبة العجز ، ولم ترسل الى مجلس الوزراء للتصويت عليها وارسالها لمجلس ‏النواب".‏

ف.ا
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