خبير امني : فساد بارقام "فلكية" في عقود التسليح بين وزارة الدفاع وواشنطن



اعلن خبير امني عن وجود ملفات فساد كبيرة بعقود التسليح مع الولايات المتحدة ، داعيا الى فتح تحقيق وكشف المتورطين فيها .



وقال الخبير الامني مؤيد العلي في تصريح صحفي :" ان حجم الفساد بعقود التجهيز والتسليح بين وزارة الدفاع العراقية وواشنطن تقدر بارقام فلكية مهولة".



واوضح العلي :" ان من اكبر ملفات الفساد بتاريخ العراق بعد 2003 هي عقود طائرات (16 ـ f) التي زودت بها واشنطن العراق بطائرات مختلفة عن التي تمتلكها قواتها المسلحة ".



واضاف :" ان جميع العقود الخاصة بالتسليح مع الجانب الاميركي يشوبها الفساد ولم تلتزم واشنطن ببنودها "، داعيا لجنة النزاهة الى فتح تلك الملفات وتحريكها وكشف المتورطين بها .



ف.ا