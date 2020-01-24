الامم المتحدة : العراق في ازمة جدية ويحتاج لدعم المجتمع الدولي

اكدت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت :" ان العراق في ازمة جدية ، وهو بحاجة الى دعم المجتمع الدولي من النواحي الامنية والسياسية والاقتصادية ".



وقالت بلاسخارت خلال ندوة حوارية على هامش مشاركتها في منتدى دافوس :" ان العراق سيبقى منطقة غير مستقرة ، ولا بد على السياسيين من العمل على عدم تحويل البلاد الى ساحة لتصفية الحسابات".



واشارت الممثلة الاممية الى :" ان الشعب العراقي يتظاهر من اجل الخلاص من التدخلات الخارجية ، وما تزال القوى السياسية عاجزة عن اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء".

ف.ا