بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 24 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
مجهولون يحاولون دهس متظاهرين وسط الحلة نائب : البرلمان فشل بايجاد صيغة قانونية لتسلم مشروع قانون الموازنة من الحكومة ماء بغداد تنذر بانخفاض نهر الوحدة وتدعو الموارد المائية الى التعاون العاجل القبض على متهمين اثنين بارتكاب جرائم قتل في النجف ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في زرباطية متظاهرو ثورة تشرين يتوافدون إلى ساحة التحرير وطريق محمد القاسم أمريكا تحظر حصول الإيرانيين على تأشيرات التجارة والاستثمار وزارة الخزانة الأمريكية توسع قائمة العقوبات على إيران بلاسخارت: القوى السياسية في العراق لا تزال عاجزة عن اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء الشمري :اسباب عدم حسم ملف رئاسة الوزراء يعود الى ان القوى السياسية دفعت اسماء قريبة منها او منتمية لها
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 كانون الثاني 2020 01:47 م

نائب : البرلمان فشل بايجاد صيغة قانونية لتسلم مشروع قانون الموازنة من الحكومة

اسعد المرشدي

اكد النائب عن تيار "الحكمة" اسعد المرشدي، ان مجلس النواب لم ينجح بايجاد صيغة قانونية تتيح لحكومة تصريف الاعمال ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية اليه .

وقال المرشدي في تصريح صحفي :" ان حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اكملت مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، الا انها لم ترسلها باعتبارها تحولت لتصريف اعمال يومية "، مبينا :" ان مجلس النواب حاول ايجاد صيغة قانونية لتسلم الموازنة الا انه لم ينجح في ذلك ".

واضاف :" ان الكتل السياسية تتحرك في الوقت الحالي لحسم منصب رئاسة الوزراء لغرض تخليص البلاد من الازمة الراهنة وايجاد حكومة اصيلة كاملة الصلاحيات".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
بابل

مجهولون يحاولون دهس متظاهرين وسط الحلة 24 كانون الثاني 2020 01:50 م

مقتدى الصدر

زعيم ميليشيا المهدي يتراجع عن مليونيته ويؤكد : لن نزج البلاد في حروب جديدة 24 كانون الثاني 2020 01:47 م

494581

20 ألف مواطن من ديالي يشاركون في تظاهرة لإخراج القوات الإيرانية والأجنبية من البلاد 24 كانون الثاني 2020 01:34 م

مديرية ماء بغداد

ماء بغداد تنذر بانخفاض نهر الوحدة وتدعو الموارد المائية الى التعاون العاجل 24 كانون الثاني 2020 01:03 م

494581

تدفق أعداد كبيرة من متظاهري تشرين إلى ساحة التحرير وطريق محمد القاسم 24 كانون الثاني 2020 12:58 م

القبض

القبض على متهمين اثنين بارتكاب جرائم قتل في النجف 24 كانون الثاني 2020 12:56 م

عاجل 1

عاجل.. الصدر يدعو لدمج الحشد الشعبي الطائفي بوزارتي الدفاع والداخلية 24 كانون الثاني 2020 12:54 م

القبض على

ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في زرباطية 24 كانون الثاني 2020 12:52 م

التعليقات