نائب : البرلمان فشل بايجاد صيغة قانونية لتسلم مشروع قانون الموازنة من الحكومة



اكد النائب عن تيار "الحكمة" اسعد المرشدي، ان مجلس النواب لم ينجح بايجاد صيغة قانونية تتيح لحكومة تصريف الاعمال ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية اليه .



وقال المرشدي في تصريح صحفي :" ان حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اكملت مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، الا انها لم ترسلها باعتبارها تحولت لتصريف اعمال يومية "، مبينا :" ان مجلس النواب حاول ايجاد صيغة قانونية لتسلم الموازنة الا انه لم ينجح في ذلك ".



واضاف :" ان الكتل السياسية تتحرك في الوقت الحالي لحسم منصب رئاسة الوزراء لغرض تخليص البلاد من الازمة الراهنة وايجاد حكومة اصيلة كاملة الصلاحيات".



ف.ا