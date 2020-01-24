20 ألف مواطن من ديالي يشاركون في تظاهرة لإخراج القوات الإيرانية والأجنبية من البلاد

تظاهر اكثر من 20 الف من اهالي المحافظة من كل المكونات العراقية في ديالى بينهم السنة والشيعة والعرب والكرد والتركمان ضد المحتل الإيراني

ومثلت التظاهرات كرنفالا وطنيا لتاكيد رسالة رفض الوجود الإيراني على ارض وادي الرافدين”.

وجاءت ” مشاركة كل اطياف ديالى في تظاهرة طرد المحتل لايمانها المطلق باهمية رسالة الشعب للراي العام الدولي لتعكس ارادة كل العراقيين في انهم مؤحدين في اطار رفض الوجود الاجنبي والدعوة الى اخراجه

وقاد العشرات من شيوخ العشائر والوجهاء ورجال الدين والنخب المثقفة والوطنية المتظاهرين”

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