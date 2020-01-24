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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 كانون الثاني 2020 01:03 م

ماء بغداد تنذر بانخفاض نهر الوحدة وتدعو الموارد المائية الى التعاون العاجل

مديرية ماء بغداد


عزت مديرية ماء محافظة بغداد, أسباب شح المياه في ناحية النهران والقرى التابعة لها الى انقطاع نهر الوحدة التابع إلى وزارة الموارد المائية والتيار الكهربائي.

واشار مدير ماء محافظة بغداد رعد خيري الى ان, "تشغيل نهر الوحدة في فترات متقطعة من قبل وزارة الموارد المائية عرقل عملية سحب المياه من قبل مضخات محطة الخام اضافة الى انقطاع التيار الكهربائي عن جميع مشاريع الماء في ناحية النهروان".

ودعا خيري , "وزيري الكهرباء والموارد المائية كذلك الجهات المعنية الى استثناء مشاريع الماء من القطع المبرمج وتوفير الطاقة كذلك توفير المياه في نهر الوحدة من اجل استمرار  عملية ضخ المياه"، مؤكدا "ان جميع مشاريع الماء التابعة الى ماء محافظة بغداد تعمل بصورة جيدة ولا يوجد اي عطل او خلل فيها يسبب ازمة للمياه".

ف.ا
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