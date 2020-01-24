عاجل.. الصدر يدعو لدمج الحشد الشعبي الطائفي بوزارتي الدفاع والداخلية
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عاجل.. السيستاني يدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس والتصرف بحكمة بعد مقتل سليماني
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عاجل.. الحلبوسي يدعو لجلسة علنية غدا لطرد القوات الأمريكية من العراق بعد قصفها لمقرات الحشد الشعبي
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عاجل.. صالح يدعو إلى إشراك الجماهير في اختيار رئيس الوزراء الجديد
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عاجل.. مقرب من الصدر يدعو عبد المهدي لحماية عناصر أمنية لديها تسجيلات صوتية بضرب المتظاهرين
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عاجل.. الصدر يدعو الرئاسات الثلاث لفتح تحقيق عادل عقب استهداف المتظاهرين
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الصدر يتدخل لحسم قضية عبدالوهاب الساعدي