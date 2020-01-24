ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في زرباطية

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، ضبط مسافر عراقي بحوزته "485 غم من مادة الكرستال". وقالت الهيئة في بيان ان عملية الضبط تمت قبل دخوله صالة المسافرين من قبل مفرزة شعبة مكافحة المخدرات المنفذ". ف.ا Copy أخبار متعلقة ضبط مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي ضبط مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي ضبط مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ الشيب الحدودي ضبط مسافر ايراني بحوزته (11) جواز سفر في منفذ الشلامجة المنافذ تضبط مسافراً إيرانياً بحوزته جوازات مخالفة في الشلامجة