ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في زرباطية





أعلنت هيئة المنافذ الحدودية منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، ضبط مسافر عراقي بحوزته "485 غم من مادة الكرستال".



وقالت الهيئة في بيان ان عملية الضبط تمت قبل دخوله صالة المسافرين من قبل مفرزة شعبة مكافحة المخدرات المنفذ".



ف.ا